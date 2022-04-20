Уряд виплачує по 3 тис. грн на кожну дитину, яка вимушено переїхала у більш безпечне місце.

Подати заяву для отримання допомоги від держави на внутрішньо переміщену дитину можуть не тільки батьки.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна під час загальнонаціонального телемарафону.

"Діти можуть бути взяті на облік як внутрішньо переміщені особи. Дітей можуть зареєструвати, по-перше, батьки. Друга категорія - це законні представники. Це опікуни, піклувальники, прийомні батьки або батьки-вихователі", - зазначила Лазебна.

Проте, підкреслила міністр, є велика кількість дітей, яких сьогодні утримують і не батьки, і не офіційні представники.

"Саме тому заяву на отримання дитиною допомоги подати може родич: баба, дід, прабаба, прадід, повнолітній брат або сестра, тітка, дядько, вітчим, мачуха, у яких проживає або перебуває дитина", - додала Лазебна.

Як повідомляв УНІАН, уряд виплачуватиме переселенцям, які покинули місця активних бойових дій, щомісячно по 2 тис. грн, а по 3 тис. грн будуть виплачені на кожну дитину, яка вимушено переїхала у більш безпечне місце.

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