Відомі українські блогери та інфлюенсери звернулися до колег з Росії з проханням донести своїй аудиторії правду про війну, яку росіяни розв'язали в Україні.
До створення спільного звернення приєдналися Олексій Дурнєв, Антон Птушкін, Ігор Ласточкін, Олександр Педан, Настя Гонцул, Даша Астаф'єва, Володимир Дантес, Коля Зирянов та інші українські блогери. Серед їхньої аудиторії безліч росіян, а серед їхніх друзів - російські блогери-мільйонники.
"Чи звинувачуємо ми вас у мовчанні? Так. Ви - сила і голос вашого народу. І зрештою вам надали шанс змінювати своє життя і життя вашої аудиторії на краще. Зробіть сторіз про те, що насправді відбувається в Україні. Напишіть пост про справжній геноцид, який влаштував Путін всім людям. Висловіться. Розкажіть про руйнування, які почалися в Україні та наближаються до вас. Ваш президент підриває наші міста, але з вами він чинить куди страшніше. Він знищує вас повільно, болісно, плавно вириває ваш язик і руки. Якщо ви його не зупините, вас чекає повільне загнивання і громадянська війна. Згадайте історію. І повірте, до вас не прийде на допомогу увесь світ, рознімаючи ваші зіткнення. Вас кинуть помирати. Не дайте цьому статися. Кажіть. Відкривайте правду. Закликайте людей не терпіти", - закликали блогери.
Вони наголосили, що поки Путін бомбить Україні, Росію ізолюють від світу. Зараз необхідно діяти.
"Досить мовчати", - додали блогери.
Як повідомляв УНІАН, раніше російська блогерка-мільйонниця, телеведуча Настя Івлєєва відреагувала на війну, яку розв'язав президент її країни Володимир Путін в Україні. Вона закликала припинити бойові дії.
Водночас Івлєєва жодного разу не згадала у своєму зверненні вбивцю Путіна, не закликала росіян виходили на протести, не зазначила, що саме Росія вторглася на територію суверенної України. Нагадаємо, що на Instagram Івлєєвою підписано 19 млн користувачів.