Україна співпрацює з західними партнерами в сфері інновацій, зазначив міністр.

Можливість керування безпілотними системами далеко від лінії фронту вже існує, і масове застосування таких технологій є питанням часу. Про це заявив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час форуму "Україна. Рік 2024".

"Щоб не було багато спойлерів – ми іноді про це говоримо – це вже працює. Тільки тепер продуктова лінійка розширюється – наскільки багатьма типами різних БПЛА або інших платформ можна управляти дистанційно. Але по факту сьогоднішні технології дозволяють це робити, і в цьому є також наша впевнена конкурентна перевага", - сказав він.

За словами Федорова, Україна співпрацює з західними партнерами в сфері інновацій, і сьогодні українці мають доступ до найкращих технологій, зокрема, використовується супутниковий зв'язок багатьох країн НАТО.

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"Але мова йде поки що не про всі типи БПЛА або взагалі платформи, і не про масове застосування, але я думаю, що це питання часу", - зазначив міністр.

Дрони в Україні - останні новини

На початку лютого стало відомо, що Турецька компанія Baykar почала будівництво заводу з виробництва дронів в Україні. Підприємство буде виробляти безпілотники Bayraktar моделі ТВ2 або ТВ3.

Україна підписала меморандум про співпрацю у сфері безпеки і оборони з німецькою компанією. Мета меморандуму - посилення українських оборонних технологій та впровадження ШІ в українські БПЛА.

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