Світан відзначив серйозну підготовку до цієї атаки, яка "тривала приблизно впродовж місяця".

В одному з районів Москви є нафтопереробний завод, який необхідно "однозначно знищити". Про це, коментуючи для 24 Каналу сьогоднішню атаку дронів по столиці РФ сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

За його словами, це один з основних НПЗ, які живлять як саму Москву, так і область. Так, до половини продукції цього заводу споживається цим регіоном.

"Крім того, конкретна кількість безпілотників заходила на воєнні цілі – аеродром, бази, ТЕС. Тобто була організована масована атака нашими збройними силами", – розповів аналітик. Відео дня

Він відзначив серйозну підготовку до цієї атаки, яка "тривала приблизно впродовж місяця".

"Поки наші партнери думають над дозволами щодо ударів по обʼєктах Росії, можна використовувати оцей один з механізмів. Безпілотниками не можна завдати катастрофічної шкоди, але хоча б зменшити воєнну економіку країни-агресорки", - підкреслив Світан.

Атака дронів по Росії 10 вересня

Військовий експерт Владислав Селезньов розповів про нещодавній дроновий удар по Росії. За його словами, чим більше ресурсів росіяни втратять під час таких масштабних дронових атак, тим краще буде для нас.

Як повідомляв УНІАН, вночі та вранці 10 серпня Москву атакували БПЛА. Припинили роботу три аеропорти - "Домодєдово", "Внуково" і "Жуковський".

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