Російські вояки не перестають дивувати. Окупанти "полюють" за шкарпетками, які видають військовим підрозділів Збройних сил України.
Про це в одному з останніх перехоплень СБУ зізнався контрактник ЗС РФ, який розмовляв зі своєю дружиною.
У меня дох*рища украинских носков, и я понимаю …какие они пиз*атые. Наши уставные носки… ими я не знаю че… полы мыть. Понимаешь: мы с тобой покупали трекинговые носки по 400 рублей, по 600 рублей… вот у них такие выдают – зізнається окупант.
Ба більше, він вихваляється американським камуфляжем, який теж поцупив в українців. Хоча запевняє, що справа не у виробнику. Не менш якісне і те, що виробляється для війська в Україні
Да даже не брать то, что им поставляют, взять то, что их промышленность шьет. Взять их рюкзаки, шлема их. Ну это реально уровень. Просто я не знаю, почему именно так – додає вояка.
У одному з нещодавніх перехоплень СБУ мовиться, що окупанти влаштовують між собою п'яні перестрілки та продають техніку. А в так званій "ДНР" на війну мобілізували 19-річного хлопця з зором мінус сім.
А тим часом ЗСУ "оформили абонемент" на концерт Кобзона ще для 250 "хороших росіян". Дуже урожайним виявився й день на дорогу броньовану техніку. Її у ворога за минулу добу поменшало на 50.
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