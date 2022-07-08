Путінський вояка у розмові зі своєю дружиною зізнався, що їхніми шкарпетками можна хіба що підлоги мити.

Російські вояки не перестають дивувати. Окупанти "полюють" за шкарпетками, які видають військовим підрозділів Збройних сил України.

Про це в одному з останніх перехоплень СБУ зізнався контрактник ЗС РФ, який розмовляв зі своєю дружиною.

У меня дох*рища украинских носков, и я понимаю …какие они пиз*атые. Наши уставные носки… ими я не знаю че… полы мыть. Понимаешь: мы с тобой покупали трекинговые носки по 400 рублей, по 600 рублей… вот у них такие выдают – зізнається окупант.

Ба більше, він вихваляється американським камуфляжем, який теж поцупив в українців. Хоча запевняє, що справа не у виробнику. Не менш якісне і те, що виробляється для війська в Україні

Да даже не брать то, что им поставляют, взять то, что их промышленность шьет. Взять их рюкзаки, шлема их. Ну это реально уровень. Просто я не знаю, почему именно так – додає вояка.

У одному з нещодавніх перехоплень СБУ мовиться, що окупанти влаштовують між собою п'яні перестрілки та продають техніку. А в так званій "ДНР" на війну мобілізували 19-річного хлопця з зором мінус сім.

А тим часом ЗСУ "оформили абонемент" на концерт Кобзона ще для 250 "хороших росіян". Дуже урожайним виявився й день на дорогу броньовану техніку. Її у ворога за минулу добу поменшало на 50.

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