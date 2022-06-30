Джонсон підкреслив, що в кінцевому підсумку Путіну виявиться неможливим підпорядкувати собі країну, яка не визнає його правління.

Втеча російських військових зі стратегічної чорноморської території острова Зміїний показує, що Україну підкорити неможливо.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, повідомляє BFM TV.

"Якщо вам потрібні докази неймовірної здатності українців чинити опір, долати негаразди і відштовхувати росіян, подивіться на те, що сталося сьогодні на острові Зміїний, де Росії знову довелося поступитися", - сказав він.

Джонсон підкреслив, що в кінцевому підсумку главі Кремля Володимиру Путіну виявиться неможливим підпорядкувати собі країну, яка не визнає його правління.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні українське командування повідомило, що російські окупанти, ймовірно, покинули Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник спішно евакуював залишки гарнізону.

У свою чергу РФ підтверджує, що вивела свої війська з острова і називає це нібито "кроком доброї волі". А також каже, що нібито сприяє експорту українського зерна, яке сама ж і заблокувала.

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