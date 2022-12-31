За його словами, "генерал зима" став катастрофою для російської армії.

Військовий експерт Михайло Притула вважає, що найближчим часом Збройні сили України можуть звільнити від росіян Донецьк, Мелітополь, Кремінну та Сватове.

Про це йшлося у його інтерв'ю ТСН. Експерт пояснив, як рухатимуться українські військові.

"Найімовірніше, це звільнення таких великих міст, як Донецьк. Це дуже вірогідно. Також це може бути звільнення територій, які зараз захоплені у Запорізькій області. Перше за все, це може бути Мелітополь, і я думаю, що дійдуть до Маріуполя, але трішки пізніше. Але Мелітополь - це буде перше місто, яке буде звільнене найближчим часом. Також є питання Сватового, Кремінна. Ці території також будуть звільнені найближчим часом", - заявив Притула.

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За його словами, ЗСУ спочатку знищують російські війська там, де вони є, і лише тоді просуваються. Це дозволяє зберегти особовий склад в техніку. Експерт додав, що "генерал зима" став катастрофою для російської армії, оскільки військове керівництво ЗС РФ не може відповідно забезпечити своїх солдат.

"Зима - це завжди катастрофа для Росії. Велика кількість пального, якого потребують техніка. Вона передбачає велику логістику, а з цим у РФ завжди погано. Треба привозити велику кількість снарядів на велику відстань. І це теж велика проблема для Російської Федерації на сьогодні. Коли це все в комплексі порахувати, то виявляється, що для Росії це дуже велика проблема - забезпечити угруповання військ, яке вона тримає на території України", - підсумував Притула.

Війна в Україні: останні новини

Як раніше повідомляв УНІА, президент Володимир Зеленський підтвердив просування ЗСУ на Донбасі.

З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну ЗСУ знищили близько 105 тисяч 250 окупантів.

Глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що армія Російської Федерації зможе відновитися після втрат у війні в Україні щонайменше через п’ять років.

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