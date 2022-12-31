Військовий експерт Михайло Притула вважає, що найближчим часом Збройні сили України можуть звільнити від росіян Донецьк, Мелітополь, Кремінну та Сватове.
Про це йшлося у його інтерв'ю ТСН. Експерт пояснив, як рухатимуться українські військові.
"Найімовірніше, це звільнення таких великих міст, як Донецьк. Це дуже вірогідно. Також це може бути звільнення територій, які зараз захоплені у Запорізькій області. Перше за все, це може бути Мелітополь, і я думаю, що дійдуть до Маріуполя, але трішки пізніше. Але Мелітополь - це буде перше місто, яке буде звільнене найближчим часом. Також є питання Сватового, Кремінна. Ці території також будуть звільнені найближчим часом", - заявив Притула.
За його словами, ЗСУ спочатку знищують російські війська там, де вони є, і лише тоді просуваються. Це дозволяє зберегти особовий склад в техніку. Експерт додав, що "генерал зима" став катастрофою для російської армії, оскільки військове керівництво ЗС РФ не може відповідно забезпечити своїх солдат.
"Зима - це завжди катастрофа для Росії. Велика кількість пального, якого потребують техніка. Вона передбачає велику логістику, а з цим у РФ завжди погано. Треба привозити велику кількість снарядів на велику відстань. І це теж велика проблема для Російської Федерації на сьогодні. Коли це все в комплексі порахувати, то виявляється, що для Росії це дуже велика проблема - забезпечити угруповання військ, яке вона тримає на території України", - підсумував Притула.
Війна в Україні: останні новини
Як раніше повідомляв УНІА, президент Володимир Зеленський підтвердив просування ЗСУ на Донбасі.
З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну ЗСУ знищили близько 105 тисяч 250 окупантів.
Глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що армія Російської Федерації зможе відновитися після втрат у війні в Україні щонайменше через п’ять років.