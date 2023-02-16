За його словами, "перед батьківщиною всі рівні".

Російський президент Володимир Путін заявив, що найманці приватних військових компаній, які воюють в Україні, повинні "бути в однаковій ситуації" з військовослужбовцями ЗС РФ в питанні соціальних гарантій.

Омбудсмен з прав дитини Марія Львова-Бєлова в ході зустрічі з Путіним сказала, що сім'ї російських найманців не мають тих же соціальних гарантій, які є у сімей військовослужбовців. Вона назвала це "маленькою несправедливістю", пише РИА Новости.

"Ми зараз розглядаємо це питання. І добровольці, і ті, хто підписав контракт, і хто прийшов в рамках мобілізації, вони виконують свій священний обов'язок перед батьківщиною. І в цьому сенсі перед батьківщиною всі рівні. Тому і за гарантіями, за всіма соціальними захисними заходами вони повинні бути в однаковій ситуації", - відповів Путін.

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ПВК в Росії

Як відомо, офіційно в Росії заборонено найманство. За участь у збройних конфліктах на території іншої країни Кримінальний кодекс РФ передбачає до семи років позбавлення волі, а за вербування, навчання та фінансування найманця - до 15 років.

Відразу після повномасштабного вторгнення в Україну власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав особисто вербувати російських в'язнів на війну.

Крім того, в Росії і анексованому Криму рекламують кампанію служби в ПВК "Вагнер".

У ЗСУ повідомляли, що з 24 лютого 2022 року в Україну кинули близько 40 тисяч бойовиків ПВК "Вагнера" - з них понад 35 тисяч вже ліквідували.

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