За його словами, слабке місце РФ - фінанси і економіка, яка вже захлинається.

Росія не зможе воювати з Україною роками, як побоюються деякі експерти.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Так, дійсно запасів у них багато. Але ці запаси... вони відходять у минуле. Навіть зараз ми спостерігаємо ешелони військової техніки в Ростові. На ньому вантажівки, зняті зі зберігання. Там КрАЗи, які ставилися на зберігання ще Радянським Союзом", - зазначив він.

За словами Жданова, Росія планує мобілізувати 1,2 мільйона осіб. Призвані на війну росіяни не чинять опір, незважаючи на те, що їх селять в жахливих умовах - залишають спати в спортзалах на матрацах часів СРСР.

"Ресурси і запаси є... Так, техніка стара. Вони будуть намагатися її заводити. Заведеться один танк з десяти - значить у них буде 2-3 тисячі танків... Але чи триватиме ця війна 2-3 роки? Я думаю, що ні", - зазначив він.

Експерт пояснив, що слабке місце РФ - фінанси і економіка, яка вже захлинається.

"У них вже нічим їх (мобілізованих - УНІАН) одягати і оснащувати. Зараз мобілізовані будуть телефонувати додому і просити, щоб їм купили шкарпетки, нижню білизну, засоби гігієни, аптечки... Уявляєте, який зараз буде дефіцит?"- Додав Жданов.

Він стверджує, що через масову мобілізацію в деяких населених пунктах вже відчувається брак чоловіків. Це призведе до подальшого погіршення ситуації в РФ.

Мобілізація в Росії: останні новини

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію військовослужбовців запасу для війни з Україною.

За даними Генштабу ЗСУ, прибулих по мобілізації росіян без підготовки відправляють в підрозділи на лінії зіткнення.

28 вересня радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи мобілізацію в РФ, зазначив, що Путін планує воювати "силами старих і офісного планктону".

29 вересня в Держдумі РФ заявили, що росіянам, які перебувають на військовому обліку не можна виїжджати за межі країни.

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