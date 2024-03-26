Йдеться про Богодухівський та Харківський райони, а також продовжується аналіз Вовчанського та Куп’янського напрямків "для того, щоб розширювати ці процеси".

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов не виключає, що обов'язкова евакуація на Харківщині може розширитися. Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, що останнім часом російські окупанти дуже посилили обстріли Харківської області, б’ють по Чугуївській та Куп’янській громадах.

Синєгубов зауважив, що посилення атак на населені пункти Харківщини фіксуються приблизно останні шість місяців.

Він нагадав, що цивільному населенню радять евакуйовуватися із прикордонних населених пунктів. "Наприклад, ми вже фактично завершили евакуацію дітей у примусовий спосіб… Із двох громад. Відповідно, Куп’янського напрямку. Ми вивезли майже 160 дітей зі своїми сім’ями. Наразі аналізуємо, чи залишився ще там хтось", - сказав голова ОВА.

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За його словами, була певна інформація, що хтось виїздив і самостійно, але необхідно перевірити кожен будинок.

"Оголошена обов’язкова евакуація із 57 населених пунктів на Куп’янщині. Це єдиний спосіб наразі убезпечити своє життя і життя своїх близьких", - зауважив Синєгубов.

На запитання, чи є сенс розширити перелік населених пунктів, звідки необхідно вивозити людей, він зазначив, що ситуація контрольована, але майже щодня необхідно аналізувати ті населені пункти, де можливе оголошення евакуації.

"Зараз ми розглядаємо населені пункти півночі нашої області - це Богодухівський район, Харківський район - для того, щоб там оголосити обов'язкову евакуацію. Можливо, примусову - саме дітей з тих населених пунктів, які постійно знаходяться під обстрілами", - розповів очільник ОВА.

Він додав, що продовжується аналіз також Вовчанського та Куп’янського напрямків "для того, щоб розширювати ці процеси".

Росія посилила обстріли прикордоння

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабної війни Сумська область потерпає від російських обстрілів. Нещодавно Росія збільшила кількість ударів по цьому регіону. Лише 18 березня регіон обстріляли 50 разів.

На тлі масованих обстрілів в регіоні розпочалася масова евакуація цивільних жителів. Лише протягом тижня звідти вивезли 286 місцевих людей, близько 30 з них - діти.

Військовий експерт Олександр Мусієнко висловив думку, що Росія переслідує відразу три мети, обстрілюючи прикордонні райони Сумщини. Одна з них - навчання російських військових перед відправкою в зону активних бойових дій. Інші дві – створення "санітарної зони" та зрив ротації, яка зараз почалася в Силах оборони України.

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