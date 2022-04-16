Зокрема, з Лозової вже виїхало майже 40 тисяч людей.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов закликав прислухатися до офіційних прохань місцевої влади про евакуацію з кількох населених пунктів області.

Зокрема, мова йде про Лозову та Барвінкове. З Лозової вже виїхало майже 40 тисяч людей.

Евакуація триває щодня залізничним транспортом, автобусами та іншими шляхами. Задля безпеки маршрути постійно змінюються.

"Потрібно прислухатися до повідомлень органів місцевого самоврядування, оскільки, враховуючи ті провокації, які були вчинені окупантами в місті Краматорськ, коли вдарили фактично по цивільному населенню по вокзалу - ми маємо це враховувати, коли таке саме повідомлення було стосовно лозівського вокзалу в певних джерелах інформації. ... Організовано в нас проходить лише у двох містах евакуація у зв'язку з тим, що ми прогнозуємо проведення там так само бойових дій, оскільки Ізюмський напрямок, Ізюмський район у нас залишається найгарячішою точкою. Там ведуться зараз активні бойові дії", - розповів Синєгубов в ефірі національного марафону.

У Харкові, зазначив він, евакуацію не оголошено.

"Щодо міста Харків - такого рішення ухвалено не було, і на даний час у нас немає інформації щодо необхідності евакуйовувати саме місто Харків. Щодо інших населених пунктів - так само", - зазначив голова ОДА.

Водночас Липці, Куп'янськ, Вовчанськ, Балаклея і низка населених пунктів біля Ізюма, за словами Синєгубова, поки залишаються тимчасово окупованими, а в Харкові продовжуються обстріли.

Загроза ракетних ударів у Лозовій: що відомо

Як повідомляв УНІАН, мер міста Лозова в Харківській області Сергій Зеленський закликав жителів терміново евакуюватися через почастішання бомбардувань.

"На сьогодні наземної загрози немає, але є ймовірність збільшення ракетних обстрілів нашого міста, а також бомбардувань", - зазначив він.

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