Росія не дотримується режиму припинення вогню і зриває евакуацію з Ізюма 11 березня.

Голова Харківської ОДА Олег Синьогубов розповів, що російські війська зірвали евакуацію населення з Ізюму. Про це він повідомив у Телеграм-каналі.

"Росія сьогодні зірвала евакуацію з Ізюму. Ми підготували 20 автобусів і все необхідне. Був створений "зелений коридор", але через обстріли окупантів він так і не був запущений", - розповів він.

За словами Синьогубова, ситуація в місті зараз важка. Ізюм залишається без світла, тепла, електрики і зв'язку.

Нагадаємо, що в Ізюмському районі 11 березня окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат. На момент атаки в будівлі було 330 осіб.

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