За словами Стрюка, наразі в місті лишається до 15 тисяч жителів.

Голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк зазначив, що наразі евакуація жителів міста неможлива.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного марафону.

"Дорога, яка веде у місто, обстрілюється. Тому зараз призупинене постачання гуманітарної допомоги і сполучення з містом ускладнене. Внаслідок цього ми змушені призупинити евакуацію з міста", - зазначив Стрюк.

За його словами, наразі в Сєвєродонецьку лишається до 15 тисяч жителів, проте є охочі виїхати з міста.

"На теперішній час ми маємо близько 20 заявок на евакуацію, тому найближчим часом, якщо буде можливість, ми спробуємо її провести", - підкреслив голова ВЦА.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 12 травня, у Луганській обласній військовій адміністрації зазначали, що російські окупанти намагаються повністю узяти під контроль Рубіжне, перекрити трасу Лисичанськ-Бахмут та захопити Сєвєродонецьк.

11 травня Стрюк заявив, що у Сєвєродонецьку внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено близько 70% житлових будинків, з них 30% – вже непридатні для проживання.

Вас також можуть зацікавити новини: