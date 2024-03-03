Французи доставляють в Україну далекобійні ракети SCALP на автомобілях Audi Q7.

У злитих Росією розмовах німецьких офіцерів міститься інформація про те, яким чином далекобійні ракети SCALP та Stormshadow доставляють в Україну. Про це пише The Times, аналізуючи розшифровку розмови, поширену у російських ЗМІ.

Міністерство оборони Німеччини підтвердило, що розмову в підрозділі військово-повітряних сил було "перехоплено", однак не може напевно сказати, чи були внесені зміни в записану чи транскрибовану версію, яка поширюється в соціальних мережах.

Зокрема, згідно з розшифровкою розмови, головнокомандувач ВПС Німеччини генерал-лейтенант Інго Герхарц розкрив деталі про способи доставки Францією та Німеччиною далекобійних ракет в Україну.

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"Якщо нас запитають про способи доставки. Я знаю, як це роблять англійці. Вони завжди перевозять їх на бронемашинах Ridgeback. У них є кілька людей на місці", - сказав він.

При цьому, зазначив Герхарц "французи так не роблять".

"Вони постачають в Україну [Audi] Q7 із ракетами Scalp", - зазначив німецький офіцер.

Як зазначає видання, ця інформація може допомогти російській розвідці відслідковувати та знаходити такі машини в Європі та на території України.

Варто зазначити, що довжина Audi Q7 становить 5,05 метра, а довжина ракети Scalp - 5,1 метра.

Злита розмова німецьких офіцерів

У п'ятницю російські ЗМІ поширили запис розмови німецьких військових, під час якої, зокрема, обговорювали можливість ударів ракетами Taurus по Кримському мосту за допомогою винищувача Dassault Rafale.

Згодом канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив справжність "злитої" розмови німецьких офіцерів про Україну. Він назвав "серйозним витоком" аудіозапис прослуховування розмови німецьких офіцерів, який опублікували російські пропагандисти, назвавши цей інцидент "великою проблемою".

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