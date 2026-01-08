Чи справді Європа готова захищати Україну: The Telegraph розкрив складнощі

Колишній міністр оборони Британії Бен Воллес побоюється, що недостатнє фінансування прирече коаліцію бажаючих на провал.

Паризька декларація "Коаліції бажаючих", яка може призвести до того, що Велика Британія і Франція розмістять війська в Україні після майбутнього припинення вогню, породжує дуже багато питань.

Як пише The Telegraph, наприклад, колишнього міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса цікавлять відповіді на такі питання: хто буде розгортати війська; як довго Британія може дозволити собі розгортати свої війська, що це означає в цілому?

Видання зазначило, що Воллес працював міністром оборони більше чотирьох років і не з чуток знає про величезні труднощі розгортання збройних сил в небезпечних зонах.

Відео дня

"Коаліція бажаючих - це чергова хитрість", - вважає він.

"Дві з трьох найбільших держав, які зустрілися в Парижі - Великобританія і Франція - не витрачають додаткових грошей на оборону - тільки Німеччина. Це коаліція тих, хто не бажає фінансувати", - пояснив екс-міністр.

Що думає Німеччина

Однак Німеччина вже дала зрозуміти, що сама не буде розміщувати війська в Україні. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підкреслив, що він винесе питання про розміщення військ на голосування в Бундестазі і то, тільки після припинення вогню в Україні.

"Теоретично це відкриває шлях до сценарію, коли угода про "наземні війська" буде завершена, але Німеччина вийде з неї, не зумівши пройти голосування в парламенті", - вважає видання.

Що могла б зробити Британія

Воллес вважає, що його країна могла б запропонувати Україні допомогу у вигляді "сил забезпечення".

"Ми могли б зробити це на короткий період часу, але це відбудеться за рахунок чогось іншого", - сказав він і додав, що цим "чимось іншим", ймовірно, стане британська бойова група чисельністю близько 500 військових, яка постійно перебуває на ротаційній базі в Естонії після вторгнення РФ в Україну в 2014 році.

При цьому видання зазначило, що навіть одна бойова група буде незначним внеском з боку Великої Британії, яка є одним з лідерів коаліції поряд з Францією.

Журналісти вважають, що для підтримки міжнародного авторитету і морального права на спільне керівництво багатонаціональними зусиллями Великобританії буде потрібно надати набагато більше: як мінімум ще одну бойову групу і штаб, щоб сформувати бригаду.

Крім бригади чисельністю близько 5000 військовослужбовців (в основному з Великої Британії, але, ймовірно, також включаючи ще одну європейську бойову групу), від Великої Британії також очікується надання штабу для наступного рівня командування: дивізії.

В цілому дивізія буде складатися приблизно з трьох бригад, а також інших допоміжних елементів, таких як інженерні, розвідувальні та логістичні війська, поряд з мережами зв'язку.

Екс-міністр не впевнений, що Британія зможе виставити штаб дивізії, а також всі елементи бригади, оскільки у країни можуть виникнути складнощі з ресурсами для фізичного переміщення і підтримки таких сил.

"Ми відмовилися від інвестицій у засоби, які дозволяють нам виходити на передову в Східній Європі... Це повна фантазія", - заявив Уоллес.

Чи можна довіряти США

Щодо того, чи буде якась багатонаціональна сила в Україні підтримана США або якимось чином терпима Росією, колишній британський міністр висловився різко.

"Це прийняття бажаного за дійсне", - сказав він.

На питання, чи довірився б він сьогодні, якби був міністром оборони, словам цієї адміністрації США, він відповів:

"Зовсім ні. Думаю, Путін знає, що у нього є людина в Білому домі, яка йому допомагає. Зрозуміло, що Трамп вважає Україну сферою впливу Росії. Така реальність".

"Путін не буде відчувати себе зобов'язаним підкорятися (коаліції бажаючих) або схиляти перед нею коліна, або йти на компроміс, що, ймовірно, зірве її", - підсумував політик.

Переговори в Парижі

За підсумками переговорів у Парижі Франція і Велика Британія пообіцяли, що відправлять в Україну миротворців після припинення вогню. А, щоб допомогти Києву зараз протистояти Путіну, пообіцяли і надалі закуповувати зброю для ЗСУ.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні допустив розміщення канадських військ в Україні, зазначивши, що така можливість є. Однак він обійшовся без конкретики.

Вас також можуть зацікавити новини: