Марченко нагадав про необхідність знищити Кримський міст.

Україна звільнятиме окупований Крим воєнним шляхом, від півострова ніхто не відмовлявся.

Про це заявив "РБК-Україна" генерал-майор Дмитро Марченко, який раніше керував обороною Миколаєва. Нещодавно він знову повернувся до цього прифронтового міста.

"Крим - це Україна, це наша земля, там наші люди, які досі змушені сидіти в окупації. Ніхто не давав Росії права прийти, забрати шматок землі і сказати, що "це моє". Ми будемо відвойовувати Крим, так само як ми будемо відвойовувати Херсон, Луганськ і Донецьк", - запевнив він.

Необхідним заходом для позбавлення окупантів можливості посилювати свої війська генерал назвав знищення Кримського мосту.

Удар по аеродрому в Криму

Вдень у вівторок, 9 серпня, в захопленому Російською Федерацією Криму сталися вибухи в районі військового аеродрому біля міста Саки. Саме з цієї авіабази ворожі літаки летіли бомбити Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області.

У Міноборони Росії стверджували, що вибухи сталися через те, що здетонували боєприпаси. Повідомлялося про постраждалих і одного загиблого.

Відреагували на це і в українському оборонному відомстві.