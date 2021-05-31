Серед іншого Шмід наголошує, що для припинення війни на Донбасі необхідна тверда політична воля і взаємодія.

Генеральний секретар Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Хельга Шмід підсумувала свій п'ятиденний візит в Україну, який тривав 26-30 травня.

Про це повідомив сайт ОБСЄ. Шмід наголосила, що ОБСЄ залишається відданою підтримці зусиль, спрямованих на стійке і мирне урегулювання ситуації довкола України.

"Упродовж останніх декількох місяців ми спостерігали, що збільшується напруженість і загострюється порушення режиму припинення вогню. Це нагадування про те, якою крихкою є ситуація. ОБСЄ продовжить робити все, що ми можемо, але для цього знадобиться тверда політична воля і взаємодія, аби припинити цю кризу. Люди заслуговують на міцну стабільність і безпеку в їхньому житті", - заявила Шмід.

У Києві генеральний секретар ОБСЄ зустрілася з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, віце-прем‘єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим, міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком і головою Верховної Ради Дмитром Разумковим.

На цих зустрічах обговорювалася необхідність подальшої роботи для мирного урегулювання ситуації на Донбасі. Співрозмовники також обговорили постійну співпрацю між Україною і ОБСЄ для посилення безпеки і покращення рівня життя в усій країні.

Читайте такожМісія ОБСЄ назвала основну причину загибелі та поранень мирних жителів у війні на ДонбасіШмід також зустрілася з координатором ООН з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані і головою делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Флоренс Жиллетт. Генсек ОБСЄ погодилися з ними щодо критичної важливості забезпечувати вільний доступ в Україну для гуманітарних організацій, особливо на окупованих Росією територіях.

Під час розмови з головою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшаром Халітом Чевіком і спеціальним представником чинного голови ОБСЄ в Україні і в Тристоронній контактній групі (ТКГ) послом Хайді Грау Шмід високо оцінила роль співробітників СММ у сприянні прогресу з виконання Мінських угод. Вони також обговорили поточні виклики, з якими стикається СММ у здійсненні своєї роботи. Шмід наголошує, що СММ повинна мати можливість працювати у безпечних умовах і мати безперешкодний доступ з обох сторін лінії зіткнення.

Також генеральний секретар наголосила на необхідності термінового гуманітарного розмінування територій на сході України і припинення закладання нових мін.

Крім того, вона відвідала схід України, побувала на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" і звернула увагу на складну ситуацію для людей, постраждалих від конфлікту, яка ускладнюється частковим закриттям пропускних пунктів. Шмід наголосила, що важливо забезпечити свободи пересування через лінію зіткнення, у тому числі - відкрити усі пропускні пункти.

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Автор: Віталій Саєнко