В ВРЦіРО назвали дії армії РФ в Україні свідченням цілковитого спотворення світогляду та моральної деградації російського суспільства.

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій заявила, що кожна держава в світі має визнати геноцид українського народу під час російського вторгнення у 2022 році та засудити ідеологію "Русского міра" як таку, що виправдовує геноцид народів та знищення цілих держав.

Про це йдеться в заяві ВРЦіРО.

"Вся Україна та весь світ жахнувся від чисельних фактів тих знущань і нелюдської жорстокості, які російські солдати вчиняли по відношенню до невинних мирних людей у захоплених містах Київської області. Місяць тимчасової окупації російськими військами Бучі, Ірпеня, Гостомеля та навколишніх селищ призвів не лише до масштабних руйнувань прекрасних новозбудованих житлових кварталів, дитячих майданчиків, лікарень і інших соціальних закладів, але й до тотального знищення мирного населення цього регіону", – йдеться в заяві.

Зокрема, в ВРЦіРО нагадали, що у звільненій від російських окупантів Бучі, лише на одній із вулиць було знайдено 15 застрелених у голову людей зі зв'язаними руками. Також в заяві вказали на наявність доказів знущання російських солдат над українськими жінками та навіть дітьми, які після колективних зґвалтувань, у тому числі на очах у рідних, були розстріляні та покинуті у братських могилах або просто на вулиці. Сотні, а можливо навіть тисячі невинних українців за кілька тижнів російської окупації були закатовані та вбиті.

"Такий жахливий кривавий слід російських окупантів на українські землі, як і підтримка їхніх людиноненависницьких дій їхніми матерями, дружинами та широкою громадськістю в росії, є свідченням цілковитого спотворення світогляду та моральної деградації російського суспільства", – йдеться в заяві ВРЦіРО.

У Всеукраїнській раді церков переконані, що вчинені в Україні воєнні злочини та злочини проти людяності є переконливим аргументом на користь всеосяжних і безвиключних санкцій проти російської економіки в усіх її секторах, а також повинні нарешті спонукати світових лідерів, НАТО та ЄС надати Україні всю необхідну зброю для перемоги над росією як державою-терористом, включно з засобами ПВО, літаками-винищувачами, летальною наступальною зброєю, танками та протикорабельними ракетами.

"Весь світ має усвідомити, що це не є "українська криза", це навіть не "війна росії проти України" – це війна людськості, моральних цінностей, доброчесності з концентрованим злом, що має сатанинську фашистську природу. Культ війни та шовінізм вже десятки років прославляються в російському суспільстві, яке стало поклонятися війні, побудувало їй храм у Москві та з гаслом "Можемо повторити" виправдовує нові жертвоприношення своєму кривавому ідолу", – йдеться в заяві.

В ВРЦіРО наголошують, що тепер кожна держава в усьому світі не повинна промовчати.

"Ми підносимо молитви за вічний спокій всіх невинних мешканців України, вбитих на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, у Харкові, Маріуполі, Херсоні, Мелітополі, Бердянську та інших містах, куди вдерлися російські загарбники. Ми молимося за повну перемогу України над цим злом, за розгром російських окупаційних військ, повалення людиноненависницького режиму в росії, прозріння та покаяння осліплених пропагандою російських громадян", – констатують в ВРЦіРО.

Як повідомляв УНІАН, раніше Папа Римський Франциск засудив різанину в Бучі під Києвом і підняв український прапор, який був переданий йому з міста, де були розстріляні сотні мирних жителів.