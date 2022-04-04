За його словами, доказів злочинів російських окупантів дуже багато.

Вбивства російськими окупантами мирного населення в Україні буде визнано як геноцид.

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час прес-підходу у Бучі на Київщині.

"Те, що ви бачите навколо, те, що зробили з цим сучасним містечком, - це характеристика російських військових, які до людей ставилися гірше, ніж до тварин. Це військові злочини, і це буде визнано світом як геноцид", - сказав президент.

За його словами, доказів злочинів російських окупантів дуже багато.

"Про те, що люди вбиті та закатовані, доказів мільйон. Всі ці історії: давайте почекаємо, буде суд. Він буде повільним. Ми будемо тиснути максимально публічно, як тільки ми можемо. Ми не будемо робити пауз в тому, щоб знайти всіх злочинців. А ви знаєте, що це на користь цивілізації. Якщо ми не знайдемо цивілізований вихід, ви знаєте наших людей, вони знайдуть нецивілізований вихід", - наголосив глава держави.

Раніше стало відомо про готовність Європейського Союзу направити в Україну слідчих для документування воєнних злочинів окупаційних військ Російської Федерації.

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