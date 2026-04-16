Генштаб підтвердив удар по нафтопереробному заводу 'Туапсинський'

Вчора та у ніч на 16 квітня підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по низці важливих об'єктів російського агресора. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"Уражено нафтопереробний завод "Туапсинский" (Туапсе, Краснодарський край, РФ. Туапсинський НПЗ здійснює переробку нафти заявленим обсягом 12 млн тонн/рік. Підприємство активно задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на об’єкті", - сказано у повідомленні.

Джерела УНІАН повідомили, що безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки та оборони (СБС, ССО, ГУР МОУ) вразили низку інфраструктурних обʼєктів нафтотерміналу порту Туапсе.

Вони уточнили, що нафтотермінал є єдиним виробничим комплексом разом із Туапсинським НПЗ. Цей завод виробляє бензин, дизельне пальне, мазут і сировину для нафтохімії та відіграє важливу роль у забезпеченні внутрішнього ринку й експорту. Комплекс належить компанії "Роснефть".

Стверджується, що внаслідок удару пошкоджено глибоководні нафтоналивні стендери, трубопровідну інфраструктуру, а також ємності резервуарного парку морського термінала і Туапсинського НПЗ. Після влучань зафіксовано сильну пожежу. Додатково було уражена багатофункціональна радіолокаційна станція 50Н6Е. Поінформоване джерело в СБУ повідомило:

"Служба безпеки продовжує завдавати системних ударів по нафтопереробній інфраструктурі рф, яка забезпечує ворога ресурсами, зокрема фінансовими, для ведення війни проти України. "Бавовна" на російських НПЗ палатиме й надалі, оскільки вони є абсолютно законними воєнними цілями".

За даними Генштабу, окрім цього завдано ураження по району зосередження тактичної групи 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту рф (БРК "Бастион").

"Також наші воїни уразили засоби ППО противника: зенітний ракетний комплекс "Бук-М2" (Багатівка, ТОТ Запорізької обл.), зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир" (Феодосія, ТОТ АР Крим), а також зенітний ракетний комплекс "Оса" (Водяне, ТОТ Донецької обл.)", - додали там.

Крім того, уражено пункти управління БпЛА противника в районах населених пунктів Вербове Запорізької області та Гола Пристань на Херсонщині.

Також уражено живу силу противника в районах населених пунктів Родинське та Затишне Донецької області, а також пункт управління ворога у районі Рівнополя на Донеччині.

Удари по Росії

Під ранок 15 квітні українські дрони "Лютий" влучили, імовірно, по заводу АТ "Синтез-Каучук" у місті Стерлітамак, що в республіці Башкортостан РФ.

Голова Республіки підтвердив атаку БпЛА. За його словами, декілька безпілотників було збито над промисловою зоною Стерлітамака.

