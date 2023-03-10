Тим часом підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 6 районів зосередження особового складу противника, 3 склади з боєприпасами, 2 засоби ППО.

За добу наша авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Також удару було завдано по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції.

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження особового складу противника, 2 логістичних центри, 3 склади боєприпасів, 6 станцій радіоелектронної боротьби та 2 засоби ППО на вогневій позиції.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ станом на вечір 9 березня, українські воїни завдали сім авіаударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, шість районів зосередження особового складу супротивника, два логістичних центри, три склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

Своєю чергою, російські окупанти 9 березня випустили по території України 84 ракети та завдали 12 авіаційних ударів. У Генштабі додали, що Росія продовжує застосовувати тактику терору і таким чином грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права.

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