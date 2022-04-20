Українські захисники ліквідували майже 21 тисячу ворогів.

Збройні сили України ліквідували близько 20 900 російських окупантів. Вони також знищили 815 танків, 171 літак і 150 гвинтокрилів.

Статистикою ворожих втрат станом на 20 квітня поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на своїй офіційній сторінці на Facebook.

Оновлені дані втрат Росії в Україні

особового складу — близько 20 900 осіб;

танків — 815 одиниць;

бойових броньованих машин — 2087 одиниць;

артилерійських систем — 391 одиниця;

РСЗВ — 136 одиниць;

засобів ППО — 67 одиниць;

літаків — 171 одиниця;

гвинтокрилів — 150 одиниць;

автомобільної техніки — 1504 одиниці;

кораблів/катерів — 8 одиниць;

цистерн з ПММ — 76 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 165 одиниць;

спеціальної техніки — 27 одиниць;

пускових установок ОТРК/ТРК — 4 одиниці.

Всі дані уточнюються через високу інтенсивність битв на різних напрямках. Якщо порівняти свіжу статистику з даними за попередню добу, то можна побачити, наскільки ефективно діють ЗСУ. Українські захисники усунули 100 супротивників, знищили 13 танків, 5 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 2 винищувачі і так далі.

Нагадаємо, зараз на Донбасі йде друга фаза війни. Окупанти активізували наступ на сході, однак ЗСУ дають гідну відсіч. За минулу добу українські захисники відбили 10 ворожих атак у Луганській та Донецькій областях.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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