Збройні сили України ліквідували близько 20 900 російських окупантів. Вони також знищили 815 танків, 171 літак і 150 гвинтокрилів.
Статистикою ворожих втрат станом на 20 квітня поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на своїй офіційній сторінці на Facebook.
Оновлені дані втрат Росії в Україні
- особового складу — близько 20 900 осіб;
- танків — 815 одиниць;
- бойових броньованих машин — 2087 одиниць;
- артилерійських систем — 391 одиниця;
- РСЗВ — 136 одиниць;
- засобів ППО — 67 одиниць;
- літаків — 171 одиниця;
- гвинтокрилів — 150 одиниць;
- автомобільної техніки — 1504 одиниці;
- кораблів/катерів — 8 одиниць;
- цистерн з ПММ — 76 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 165 одиниць;
- спеціальної техніки — 27 одиниць;
- пускових установок ОТРК/ТРК — 4 одиниці.
Всі дані уточнюються через високу інтенсивність битв на різних напрямках. Якщо порівняти свіжу статистику з даними за попередню добу, то можна побачити, наскільки ефективно діють ЗСУ. Українські захисники усунули 100 супротивників, знищили 13 танків, 5 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 2 винищувачі і так далі.
Нагадаємо, зараз на Донбасі йде друга фаза війни. Окупанти активізували наступ на сході, однак ЗСУ дають гідну відсіч. За минулу добу українські захисники відбили 10 ворожих атак у Луганській та Донецькій областях.
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