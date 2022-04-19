В Україні під час війни з Російською Федерацією знищено ще сотні окупантів.
Станом на вівторок, 19 квітня, в нашій країні ліквідовані близько 20 800, йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.
У Генштабі ЗСУ додали, що також загалом знищені 802 танки, 2 063 бойові броньовані машини, 386 артилерійських систем, 67 засобів протиповітряної оборони.
Крім того, ліквідовані 169 літаків, 150 гелікоптерів, вісім кораблів/катерів, 158 безпілотників оперативно-тактичного рівня.
Нагадаємо, війська РФ 24 лютого рано вранці вдерлися в Україну.
Спочатку супротивник скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, завдавати удари по Києву, Харкову, Чернігову, Маріуполю, Херсону та Одесі, були жертви. Українські воїни давали гідну відсіч ворогу.
У Генштабі ЗСУ повідомляли, що станом на 18 квітня в нашій країні було знищено близько 20 600 окупантів.
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