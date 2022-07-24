На кадрах видно, як наші військові, дочекавшись слушної нагоди, накрили вогнем щонайменше 10 окупантів, які оселилися в будинках мирних жителів.

Військові 109-го батальйону 10-ї ОГШБ "Едельвейс" ліквідували чергову групу окупантів, які були помічені українською розвідкою.

Ювелірну роботу гірської піхоти вдалося зафіксувати на відео.

Зокрема, на кадрах видно, як гірські штурмовики, дочекавшись слушної нагоди, накрили вогнем щонайменше 10 окупантів, які оселилися в будинках мирних жителів.

Вибуховий концерт Йосипа Кобзона, російським солдатам вхід безкоштовний – лаконічно підписали відео наші військові.

Що відомо про втрати ворога в Україні

За добу ЗСУ ліквідували ще 280 окупантів. Росіяни мруть на українській землі, наче мухи. Загалом від початку повномасштабної війни було утилізовано близько 39 520 російських вояк.

За даними голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, ЗСУ за останні тижні уразили декілька складів із боєприпасами і скупчень окупантів. "Скажу більше – щоночі вони не сплять, а чекають, що по них можуть влучити", – розповів Гайдай.

В одному з перехоплень СБУ окупант зізнався другу, що не може відпочити "ні хвилини", бо їх постійно атакують українські артилеристи: "Тут півсотні омонівців у*бали, нах*й, за раз, йоб*ний в р*т", – бідкається вояка.

Вас також можуть зацікавити новини: