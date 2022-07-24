Військовий РФ зізнався другу, що не може відпочити "ні хвилини", бо їх постійно атакують українські артилеристи.

Російські військові розкрили подробиці українських атак в зоні бойових дій по ворожих базах і складах з боєприпасами.

Військовою розвідкою перехоплено нову розмову між окупантами.

Військовий РФ зізнався другу, що не може відпочити "ні хвилини", бо їх постійно атакують українські артилеристи: "Тут ракети літають, нах*й, за годину - 47 штук".

Також він поскаржився, що у російських військових техніка гірша, ніж в українців.

"Тут півсотні омонівців у*бали, нах*й, за раз, йоб*ний в р*т. Вони в підвалі жили в будівлі типу школи. І ракетою великокаліберною як пизд*нуть, що всі там так і залишилися", - поділився він з другом.

Як писав УНІАН, захисники України "денацифікували" цілий загін Сахалінського ОМОНу в Луганській області.

Рашисти тільки заїхали на ротацію, як отримали купу вбитих і поранених.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на захопленні Донбасу. Основні бої ворог веде, щоби взяти під контроль територію всієї Донецької області.

Проте, за словами радника глави МВС Вадима Денисенка, наступальний потенціал ЗС РФ згасає. Супротивник зосередився на невеликих ділянках фронту - окупацією Сіверська та Бахмута.

На думку експертів з Інституту вивчення війни, ЗСУ, імовірно, проводять контрнаступ на Херсонському напрямку. Але припускають, що інформація може бути вже не актуальною.

Українські війська продовжують знищувати склади з боєприпасами РФ, що може уповільнювати просування окупантів.

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