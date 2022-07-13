Данілов підкреслив, що навіть той, до кого перебіг зрадник, зневажливо ставиться до такої погані.

Усі колаборанти і гауляйтери будуть розплачуватися за свої дії.

Про це написав у Twitter очільник РНБО Олексій Данілов. Він наголосив, що зрадники або будуть притягнені до кримінальної відповідальності, або стануть мішенями для партизанського руху на окупованих територіях.

"Вони не себе зрадили, вони зрадили країну. Сьогодні у нас є чітке законодавство, відповідно до якого вони отримають по заслугах. Більш того, той партизанський рух, який зараз у нас набирає обертів, він може бути небезпечним для тих людей, які є зрадниками", - зазначив голова РНБО.

Данілов підкреслив, що навіть той, до кого перебіг зрадник, зневажливо ставиться до такої погані.

"Зрадників ніхто ніколи не любив, вони ніколи не були в пошані. І повірте, для росіян вони теж є зрадниками. До них таке ж зверхнє ставлення. Тому і наші військові та партизани будуть старатися, щоб цих зрадників було якомога менше", - заявив пан Олексій.

Нещодавно у Херсоні українські партизани "передали привіт" окупантам і їх гауляйтерам.

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