Путін намагається обмежити вплив західних союзників України.

Російська Федерація продовжує погрожувати Україні загостренням війни. Москва натякає на можливе використання ядерної зброї.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що головною метою Росії залишається повна капітуляція України. На їхню думку, Москва розглядає свої територіальні претензії не як тему переговорів про завершення війни, а як умову для тимчасового припинення бойових дій.

У звіті ISW зазначено, що російська сторона лише імітує готовність до переговорів, висуваючи Україні неприйнятні ультиматуми і не демонструючи готовності до компромісу. При цьому аналітики вважають, що Володимир Путін, імовірно, не погодиться на жодні поступки, тому що Москва розраховує виграти війну на виснаження, ведучи "безперервний повзучий наступ", що унеможливлює для України проведення успішних і масштабних контрнаступів.

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Крім того, експерти думають, що РФ навмисно затягує переговори і не зацікавлена в чесному діалозі, щоб отримати додаткові поступки від Заходу і одночасно продовжити військовий тиск на фронті. За їхніми спостереженнями, Київ неодноразово демонстрував готовність до компромісів і ведення діалогу.

Також аналітики ISW вважають, що Москва свідомо підриває легітимність нинішньої української влади, щоб у майбутньому не виконувати мирні домовленості з Україною. В Інституті наголосили, що будь-яка мирна угода має передбачати чітке визнання російською владою легітимності уряду та Конституції України.

Переговори Росії та України в Туреччині - головні новини

16 травня у Стамбулі російська делегація озвучувала неприйнятні вимоги та погрози щодо українських територій. За словами міністра оборони України, під час перемовин у Стамбулі обговорювали можливість особистої зустрічі між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Зеленського з Путіним у майбутньому можлива, але за певних умов.

Зі свого боку професор політології в Університеті Іллінойсу Ніколас Гроссман зазначив, що Москва лише вдає, що зацікавлена в мирі, щоб зняти з себе відповідальність за війну.

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