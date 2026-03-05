Росіяни намагаються прорватися берегом Каховської водосховища: у ЗСУ попередили про загрозу

Водночас найактивнішим напрямком залишається Гуляйпільський, де противник застосовує тактику інфільтрації.

Росіяни узбережжям колишнього Каховського водосховища намагаються прорватися та взяти під контроль селище Степногірськ на Запоріжжі. Про це в етері телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин, відповідаючи на запитання про пріоритетні цілі противника.

За його словами, кількість бойових зіткнень на півдні тримається приблизно на одному рівні, водночас російські війська проводять перегрупування сил та не зменшують інтенсивності обстрілів та авіаударів. Серед пріоритетів противника - найзахідніший напрямок - Оріхівський.

"Тут ворог узбережжям колишнього Каховського водосховища намагається прорватися та взяти під контроль Степногірськ. Звідти ми його вибиваємо протягом півроку, жодного успіху противник там не має. Але Степногірськ залишається одним з пріоритетів. Далі ворог, за даними розвідки, отримав завдання підійти якомога ближче до Оріхова - це ділянки фронту, починаючи зі Щербаків, Малих Щербаків, закінчуючи Малою Токмачкою… Ворог має задачу закріпитися на околицях Оріхова", - пояснив Волошин.

Відео дня

Він підкреслив, що найактивнішим напрямком залишається Гуляйпільський, де крім штурмових дій, противник застосовує тактику інфільтрації, намагаючись просочитися у глибину оборони ЗСУ. Речник додав:

"Російська пропаганда навіть заявляє, що бере під контроль деякі населені пункти, хоча насправді це не так. Минулого тижня та вже цього тижня росіяни озвучували декілька населених пунктів, які вони нібито захопили, але всі вони залишаються під контролем Сил оборони України. Зокрема, Гірке, Веселянка на Оріхівському напрямку, на Гуляйпільському напрямку та Придорожнє тощо".

На Гуляйпільському напрямку ворог намагається взяти під контроль населений пункт Залізничне, за яким розташовано село Гірке. Противник прагне охопити місто Гуляйполе, витиснути звідти ЗСУ та просунутися у бік Запоріжжя.

За словами речника, на цій ділянці фронту, біля Залізничного, росіяни вже втратили декілька своїх підрозділів. Водночас противник постійно завдає авіаційних ударів з допомогою гелікоптерів, зокрема по населеному пункту Чарівне.

Війна в Україні - ситуація на півдні

Нагадаємо, місто Степногірськ у Запорізькій області має стратегічне значення як для українських військ, так і для армії РФ. Начальник відділення комунікацій 65-ї окремої механізованої бригади Сергій Скібчик заявив, що Степногірськ - точка, з якої окупанти можуть перерізати логістичну трасу Комишуваха - Таврійське - Оріхів, що для логістики ЗСУ (у випадку вдачі противника) стане величезною проблемою.

Вас також можуть зацікавити новини: