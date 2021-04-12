З початку 2021 року міжнародні організації направили за лінію зіткнення понад 10 автоколон.

У 2020 році міжнародні організації відправили на окуповану частину Донбасу 76 автомобільних колон з гуманітарною допомогою, а Росія - всього 5.

Читайте такожНа режимі припинення вогню на Донбасі "хрест не поставили" - АрестовичПро це повідомила прес-секретар президента України Юлія Мендель у програмі "Взгляд с Банковой" телеканалу "Дом".

Гуманітарні вантажі за лінію зіткнення доставляє Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

"Згідно з офіційною статистикою, 2020 року Червоний Хрест спільно з іншими організаціями доправив за лінію зіткнення 76 автомобільних колон з гуманітарною допомогою. Якщо не помиляюся, це понад 4,5 тис. т продуктових наборів, засобів гігієни, медичних товарів, господарських і промислових товарів... А ось Росія торік направила на Донбас 5 автоколон", - розповіла Мендель.

За її словами, з початку 2021 року міжнародні організації направили за лінію зіткнення понад 10 автоколон з продуктовими наборами, ліками, засобами гігієни, побутовою технікою та будматеріалами.

Мендель підкреслила, що вантажі міжнародних організацій перевіряють на українських КПВВ, а російські колони йдуть через неконтрольовану Україною ділянку кордону.

"Що привезли російські автоколони - нам дізнатися не вдалося, тому що вони їх не показували, їх ніхто не перевіряв", - сказала прес-секретар президента.

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Автор: Людмила Жерновська