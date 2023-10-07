Втім, ці удари для росіян є високовартісними, а їхня ефективність мізерна.

Російські окупанти останнім часом для ударів по Україні в основному застосовують балістику або ракети будь-якого типу, які є складні для знищення системами ППО.

Про це сказала начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Очевидно, що ворог високо оцінює нашу здатність протидіяти, зокрема, і "шахедам". Вони бачать, що результативність нашої роботи висока навіть при великій кількості і намагаються використовувати те озброєння, яке досягне поставленої мети. Хоча бачимо, що використання і балістики, і надзвукових ракет для них це дуже високовартісно і не відповідає результату, якого вони хочуть досягати", - зазначила вона.

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Говорячи про сьогоднішню атаку Одещини, Гуменюк зазначила, що ворог атакував вночі "специфічними ракетами". "Ворог використовує зброю такого типу, щоб досягти так званих перемог, які вони собі приписують, не маючи успіху на лінії фронту", - зазначає вона. При цьому додала, що були використані ворогом надзвукові протикорабельні ракети типу "Онікс", які випущені з тимчасово окупованого Криму. "Очевидним був пріоритет – це влучання в об’єкти припортової інфраструктури - зруйновано зерносховище, рекреаційна інфраструктура", - додала вона. За її словами, також пошкоджені вибуховою хвилею багатоквартирні житлові будинки.

Вона зазначає, що окупанти продовжують "планову бойову роботу, яку вони вже декілька місяців демонструють" після закінчення участі в зерновій угоді. Гуменюк додала, що з того моменту окупанти намагаються дискредитувати українську портову інфраструктуру, переконати судновласників і світову спільноту в тому, що порти нашої держави є небезпечним місцем, і що Україна нездатна дотримуватися своїх зобов’язань, в тому числі в зерновій ініціативі. "Всупереч всьому цьому, Україна продовжує працювати в тому напрямку, який для неї максимально ефективний", - наголосила вона.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, в ніч проти 7 жовтня російські окупанти атакували Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу "Бастіон" в тимчасово окупованому Криму. Влучення відбулось в будівлю пансіонату в рекреаційній зоні і в зерносховище припортової інфраструктури. Уламками ракет і вибуховою хвилею спричинено пожежу в гаражному кооперативі, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Є четверо постраждалих.

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