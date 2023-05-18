Також розвідка просить не оприлюднювати світлини, зроблені за допомогою БПЛА.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України закликає не публікувати фото та відео застосування безпілотників, а також знімки з їх виробництва.

"Для найбільш ефективного нищення ворогів та найшвидшої деокупації українських територій Головне управління розвідки Міністерства оборони України звертається із закликом - призупинити публікацію будь-яких фото та відеоматеріалів, зроблених за допомогою БПЛА, та їх застосування без відповідних погоджень!", - йдеться у повідомленні в Telegram-каналі ГУР МОУ.

Крім того, воєнна розвідка України просить не оприлюднювати текстових, фото- та відеоповідомлень, які стосуються часу, місця та особливостей роботи та виробництва безпілотників.

Відео дня

"Непорушна єдність та злагодженість дій суспільства та армії України під час війни уже засвідчили нашу здатність чинити ефективний опір агресивному ворогу, вводити ворожі війська в оману і, зрештою, завдавати загарбникам важких втрат. Настав час зробити їх критичними!", - йдеться у повідомленні.

У розвідці підкреслили, що зараз країні потрібна тотальна тиша про українську роботу у повітрі, аби прогнати ворога.

Злиття роботи української ППО

17 травня Служба безпеки України викрила блогерів та заблокувала онлайн-камери, які "засвітили" роботу української протиповітряної оборони під час удару російських окупантів по Києву 16 травня. Працівники СБУ встановили особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки на Київ.

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