Супротивник міг почати будівництво наприкінці травня, з'ясували журналісти.

Російські окупанти біля селища міського типу Куп’янськ-Вузловий Харківської області будували понтонно-залізничну переправу через річку Оскіл.

Супротивник вів роботи з обох боків річки й почав прокладати дорогу, свідчать знімки із супутника Planet Labs, які опинилися у розпорядженні журналістів проекту "Схеми", повідомляє "Радіо Свобода".

"Супутник… 3 червня зафіксував будівництво російськими військовими понтонно-залізничної переправи через річку Оскіл на південь від селища міського типу Куп’янськ-Вузловий…", - йдеться в матеріалі.

Біля місця будівництва понтонної переправи супутник зняв будівельну техніку. Біля дерев, які росли поруч, була сфотографована російська військова техніка.

Журналісти також дізналися, що будівництво переправи могло розпочатися наприкінці травня - перші його ознаки видно на супутникових фото, зроблених 30 та 31 числа.

Нагадаємо, війська Росії вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Російська влада не оголошувала війну, а назвав дії своїх сил "спецоперацією", зокрема для "демілітаризації" української держави.

Ворог спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і житло мирних людей, зокрема, і в Харківській області. Супротивникові вдалося взяти під контроль деякі території.

Генштаб Збройних сил України повідомляв, що окупанти на Харківщині намагалися відновити транспортну інфраструктуру.

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