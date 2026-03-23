Сили оборони спростували просування російських військ у Вовчанську

Загарбники накопичують сили для поновлення наступу в цьому районі.

Інформація про нібито просування армії Росії у Вовчанську та Синьківці у Харківській області не відповідає дійсності. Сили оборони України продовжують утримувати позиції.

Про це повідомляє Угруповання об'єднаних сил у Telegram. Зазначається, що на Південно-Слобожанському напрямку противник атакував позиції ЗСУ у бік Стариці, Вовчанських Хуторів, Зибиного та Охрімівки. Штурмові групи окупантів були розбиті.

"У Вовчанську ворог продовжує спроби прорвати оборону – наші воїни тримають позиції. Заяви про просування у Вовчанську та Синьківці є недостовірними. На Великобурлуцькому напрямку обстановка без суттєвих змін. Загарбники накопичують сили для поновлення наступу", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Також в Угрупуванні зауважили, що на Куп'янському напрямку окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону у бік Борівської Андріївки, Куп'янська, Новоплатонівки та Ківшарівки.

Крім того, там додали, що на Лиманському напрямку відбито штурми в районі Середнього, Ставків, Шийківки та Діброви.

Як повідомляв УНІАН, український моніторинговий проект DeepState вчора писав, що протягом останньої доби окупанти просунулися на трьох ділянках фронту.

Зокрема, було зафіксовано просування росіян у місті Вовчанськ Харківської області, селі Синьківка, що на північ від Куп'янська теж на Харківщині, а також поблизу села Залізнянське Донецької області.

Речник Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що ворог готується до наступу на Великобурлуцькому, Куп'янському, неофіційному Боровському напрямку. За його словами, зараз не спостерігається дуже велика активність на Харківському напрямку, у той же час є сплеск активності ворога на Сумщині і був поблизу Борової.

Він пояснив, що у ворога є два завдання, які він має виконати або хоча б симулювати їх виконання: контроль над Лиманським напрямком, а також створення зони контролю вздовж кордону України та РФ. Утім, додав, навряд чи будуть ефективними спроби наступати на Лиманському напрямку з півночі на Слов’янсько-Краматорську агломерацію.

