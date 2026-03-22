Росіяни мають успіхи у Вовчанську та на північ від Куп'янська, - DeepState

Протягом останньої доби російські окупанти просунулися на трьох ділянках фронту. Про це повідомляє український моніторинговий проект DeepState.

Зокрема зафіксовано просування росіян у місті Вовчанськ Харківської області, селі Синьківка, що на певніч від Куп'янська теж на Харківщині, а також поблизу села Залізнянське Донецької області.

Як писав УНІАН, українське командування поступово згортає участь у програмах підготовки українських військових за кордоном. За словами військових, таке рішення ухвалено для того, щоб не витрачати час на логістику, а також з огляду на те, що західні інструктори не мають актуальних компетенцій щодо реалій російсько-української війни.

Також ми розповідали, що російські війська розпочали запланований на весну-літо наступ на український "пояс фортець" у Донецькій області. Зокрема активізувалися наземні операції в напрямку Лимана з метою просування до Слов'янська з північного сходу, що може створити умови для подальших атак на Слов'янськ та Краматорськ.

