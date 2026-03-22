Росіяни накопичують сили на Харківщині: Трегубов розкрив, коли і де чекати нового наступу

Усюди спостерігаються активні спроби росіян відновлювати свій наступальний потенціал, стверджує речник Угрупування об'єднаних сил.

Росіяни намагаються перегрупуватися на Харківському напрямку та підготуватися до наступу на низці ділянок. Про це в етері телемарафону сказав речник Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, ворог готується до наступу на Великобурлуцькому, Куп'янському, неофіційному Боровському напрямку та інших. Трегубов зазначив, що зараз не спостерігається дуже велика активність на Харківському напрямку, у той же час є сплеск активності ворога на Сумщині і був поблизу Борової.

"Але ми всюди спостерігаємо активні спроби росіян відновлювати свій наступальний потенціал, активні спроби росіян готуватися до більш значних наступальних дій у наступні дні, тижні", - наголосив речник.

Він пояснив, що у ворога є два завдання, які він має виконати або хоча б симулювати їх виконання: контроль над Лиманським напрямком, а також створення зони контролю вздовж кордону України та РФ. Утім, додав, навряд чи будуть ефективними спроби наступати на Лиманському напрямку з півночі на Слов’янсько-Краматорську агломерацію.

"Скоріше будуть лізти з півдня", - сказав він і наголосив, що завдання ворога зайти вглиб України так далеко, щоб українські дрони не долітали на територію РФ, є невиконуваним, бо зараз БпЛА залітають дуже далеко.

Куп’янський напрямок

Трегубов нагадав, що російські медіа звітували, що в Куп’янську росіян не залишилось, мовляв, всі загинули під руїнами лікарні. Він сказав, що не готовий підтвердити ці заяви, бо за останні дні були зафіксовані деякі позивні РФ на території міста.

"Але їм гайка в найближчі часи", - додав Трегубов.

Також він розповів про тиск ворога на схід від міста, де є плацдарм українських сил на лівому березі річки Оскіл, - йдеться про доволі активний наступ росіян, зокрема, в бік Курилівки.

"У медійному просторі нещодавно була заява про те, що начебто в Курилівку зайшли російські війська. І це було щирою правдою. Зайшли три особи буквально. Ну десь так. Малі групи постійно намагаються лізти на схід і підбиратися до Куп’янська-Вузлового. Без особливих успіхів зараз, але спроби дійсно активні", - сказав Трегубов.

Вовчанський напрямок

Трегубов зазначив, що на Вовчанському напрямку відбувається активний тиск росіян.

"Постійно тиснуть на Вовчанські Хутори та Вільчі, постійні спроби вичавити українські війська з південних районів і південних околиць міста. Але це незмінна ситуація вже доволі давно. Скажу так: там незручні позиції, але їх тримають уже місяцями. Якось дивом, але тримають", - додав Трегубов.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНАН, речник Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов тиждень тому розповідав, що в Купʼянську продовжує лишатися угрупування військ Росії. Зокрема фіксувалося 11 унікальних позивних. Він зазначив, що може йтися десь про 20 росіян на руїнах тієї будівлі, що була міською лікарнею Купʼянська. Вони там перебували в оточенні.

Вас також можуть зацікавити новини: