Росіяни вдарили по магазину на Харківщині, багато постраждалих

Російські окупаційні війська атакували магазин у місті Барвінкове Харківської області. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, багато людей постраждали.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Зазначається, що магазин було атаковано ввечері 11 лютого.

"За даними слідства, 11 лютого близько 18:30 у місті Барвінкове Ізюмського району ворожий безпілотник, за попередніми даними типу "Герань-2", завдав удару по магазину. Внаслідок атаки спалахнула пожежа", – йдеться у повідомленні. 

Через російський удар по магазину постраждали 10 людей – вони отримали поранення та гостру реакцію на стрес.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину російськими військами (ч. 1 ст. 438 КК України).

Атаки РФ по Україні

11 лютого ворог вчергове атакував залізничну інфраструктуру України. Під ворожим ударом опинилося залізничне депо та станції у двох областях – Дніпропетровській та Сумській.

Минулої ночі росіяни атакували дроном житловий будинок у Богодухові Харківської області. Російські терористи вбили трьох маленьких дітей та 34-річного чоловіка. Рятувальники вилучили з-під завалів тіла двох 1-річних хлопчиків і 2-річної дівчинки. Серед постраждалих також вагітна жінка.

