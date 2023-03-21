Супротивник на лівому березі відчув, що таке влучний артилерійський вогонь, зазначив начальник прес-служби тактичної групи "Грім".

Силам оборони України вдалося зменшити кількість обстрілів Херсонщини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" повідомив начальник прес-служби тактичної групи "Грім" Дмитро Плетенчук. Він додав, що разом з тим ще не змінена тактика окупантів щодо обстрілів мирного населення.

Як уточнив військовий, вона полягає у тому, що окупанти фактично вискакують з укриття, вистрілюють боєкомплект у напрямку Херсона, попри жертви та втрати серед цивільного населення. Після таких ударів окупанти швидко ховаються.

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"Зараз ми шукаємо та знаходимо самі цілі... Ворог це розуміє та відчуває на собі (удари, які завдають ЗСУ по противнику, який перебуває на лівобережжі - УНІАН), тому що щотижня ми знешкоджуємо кілька таких цілей", - зазначив він.

Плетенчук додав, що це й артилерійські установки, рухомий склад - танки тощо. "У першу чергу, це дислокація, місця скупчення живої сили противника. Завдяки такій роботі нам вдалося знизити темп обстрілів", - зазначив керівник прес-служби.

За його словами, наприклад, 406-та окрема артилерійська бригада імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова використовує проти окупантів, зокрема, іноземні зразки озброєння.

"У першу чергу, це гармати, які отримали власну назву "Три сокири" (американська гаубиця М777 - УНІАН). Її опанували в бригаді і успішно застосовують. І наші вороги на лівому березі відчули, що таке влучний артилерійський вогонь: одна ціль - один снаряд - одне влучання", - сказав Плетенчук.

Плетенчук пояснив, що перед українськими військовими стоїть завдання не допустити обстрілів Херсона та Херсонської області, щоб зменшити втрати серед цивільного населення.

За словами речника, деокупована Херсонщина за темпами обстрілів випередила навіть Миколаївщину, яка перебувала неподалік лінії зіткнення протягом 9,5 місяців. Від ворожих обстрілів найбільше страждає приватний сектор Херсона та агломерація.

"Якщо раніше в Херсоні окупанти обстрілювали багатоповерхівки, то зараз вони зосередилися саме на приватному секторі. Тому що там щільність населення більша, ці люди у себе вдома і нікуди їхати не збираються", - сказав прес-секретар.

За його даними, у той же час люди повертаються до деокупованих населених пунктів. Наприклад, тиждень тому він був у селі Посад-Покровське, куди, за інформацією місцевих жителів, вже повернулись 300 родин.

"Живуть по три родини в одному будинку та відбудовують своє житло", - розповів Плетенчук. Він додав, що село майже повністю зруйноване, але люди повертаються через початок посівної.

Ситуація в Херсонській області - зараз це варто знати

Захисники України прогнали російських окупантів з правобережної частини Херсонської області на лівобережну. Ворог активно обстрілював звільнену частину регіону, у тому числі Херсон, є багато руйнувань, постраждалих та жертв.

Зокрема, 21 березня стало відомо, що за добу ворог випустили по області майже 400 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Унаслідок атак загинула одна особа, а ще сім осіб - поранені.

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