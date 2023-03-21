Херсон ворог обстріляв тричі - 14 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

За добу російські окупанти випустили по Херсонській області майже 400 снарядів з важкої артилерії та "Градів". В результаті атаки одна людина загинула, а ще семеро отримали поранення.

"За минулу добу противник здійснив – 66 обстрілів, випустивши 393 снаряди з важкої артилерії та "Градів", - повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, Херсон ворог обстріляв тричі - 14 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

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"На жаль, є жертви. Одна людина загинула, семеро (з них одна дитина) - дістали поранення", - уточнив голова ОВА.

Ситуація на фронті станом на 21 березня - що відомо

За минулу добу українські військові відбили понад 120 атак окупантів на п'ятьох напрямках. Основною метою противника залишаються спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей

При цьому українська авіація завдала 12 ударів по районах скупчення окупантів та їхньої військової техніки. У свою чергу протягом доби російські війська завдали 21 авіаційний та дев'ять ракетних ударів по Україні, в тому числі по Слов’янську та Краматорську.

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