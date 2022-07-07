Постраждалий після замаху в захопленому російськими окупантами Херсоні колаборант Євген Соболєв - начальник виправної колонії №90, перебуває в міській клінічній лікарні ім. Лучанського.
Колаборанта відправили у відділення ортопедії, яке знаходиться на 4 поверсі медустанови, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
"Після вибуху машини, в якій знаходився Соболєв, йому встановлені апарати Ілізарова на обидві ноги", - додали у відомстві.
18 червня ЗМІ писали, що в Херсоні на проспекті Сенявіна стався вибух - спрацювала бомба, прикріплена на дереві, і був пошкоджений автомобіль Audi, за кермом якого знаходився Євген Соболєв. Журналісти з'ясували, що в результаті вибуху постраждав водій іномарки та велосипедист, який проїжджав поруч.
Російські окупанти стверджували, що вибух у Херсоні влаштували українські партизани.
Нагадаємо, війська Росії вдерлися на українську територію рано вранці 24 лютого. Ворогам вдалося взяти під контроль низку населених пунктів на півдні України, в тому числі Херсон.
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