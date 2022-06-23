Джон Кірбі наголосив, що ці системи є важливими для оборони від російської артилерії.

В Білому домі заявили, що наступні поставки реактивних систем залпового вогню HIMARS до України дуже ймовірні.

Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє Українська служба Голосу Америки.

"Я думаю, ви будете бачити у майбутньому нові поставки таких систем як HIMARS. Це дуже ймовірно. Не хочу забігати наперед конкретного оголошення, але президент Байден дуже чітко сказав президенту Зеленському, що ми будемо їм допомагати стільки, скільки ми можемо, і так швидко, наскільки це можливо", - сказав Кірбі.

Він також наголосив, що оборонні поставки надходять до України з рекордною швидкістю.

"Це озброєння надходить з рекордною швидкістю, ми такого ніколи раніше не бачили, це безпрецедентно – швидкість, з якою безпекова допомога доходить до передової на війні в Україні. У буквальному сенсі поставки надходять щодня, і не лише від США, ми просто найбільший донор, але понад 40 інших країн з усього світу також надають безпекову допомогу Україні у різній формі", - зауважив Кірбі.

За його словами, HIMARS є важливими в системі обороні України від російської артилерії.

"Найбільша різниця між цими системами – ракетними системами високої мобільності – це радіус, відстань. Коли мова йде про війну на Донбасі - це досить рівнинний регіон, де обидва війська залежать від артилерії. Тож HIMARS дадуть українським військовим можливість стояти на відстані, щоб фізично вони мали певний простір для кращого маневру та кращої оборони від російської артилерії, яка має більшу дальність, ніж українська артилерія", - зазначив Кірбі.

Як повідомляв УНІАН, в Україну прибули перші реактивні системи залпового вогню HIMARS зі США.

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