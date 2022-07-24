HIMARS – чудовий "вимикач" російської пихи, наголосив радник глави ОП.

Російсько-українська війна може закінчитися швидше, якщо Захід надасть ЗСУ більш далекобійні ракети до американських РСЗВ HIMARS.

Про це у Twitter написав радник глави ОП Михайло Подоляк.

Він наголосив, що таке озброєння мінімізує кількість жертв серед цивільного населення і зменшить економічний тиск на Європу.

"Проста логіка: що далі летітимуть ракети HIMARS (100+ кілометрів), то швидше закінчиться війна. Менше втрат серед мирного населення, менший економічний тиск на Європу, менше російського міграційного та продовольчого шантажу. HIMARS – чудовий "вимикач" російської пихи", - висловився Подоляк.

Як писав УНІАН, США поки не готові до передачі Україні ракет до 300 км до HIMARS, бо це може спровокувати Третю світову війну.

Водночас, як підтвердив глава ОП Андрій Єрмак, Україна домовилась з союзниками про передачу 25-30 одиниць HIMARS і MLRS.

Зараз ЗСУ для ударів по російських позиціях використовують ракети дальністю до 80 км.

Сполучені Штати вже доставили в Україну 12 систем HIMARS і цього тижня оголосили намір передати ще 4 таких системи. Раніше вже повідомлялось, що загалом США та союзники зобов'язалися передати ЗСУ понад 20 таких систем.

Вас також можуть зацікавити новини: