Голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт заявив, що США готові надати Україні "стільки установок HIMARS, скільки можуть".

Голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт розповів, скільки ще установок HIMARS та інших ракетних систем залпового вогню Україні зможуть надати Сполучені Штати та їхні союзники.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Він заявив, що США готові надати Україні "стільки установок HIMARS, скільки можуть".

"Не факт, що у нашому арсеналі є саме 50 таких установок. Я думаю, зараз ціль – досягти кількості у 25-30 ракетних установок залпового вогню. І це буде поєднання HIMARS і кількох систем MLRS із Великої Британії та інших країн. Ми намагатимемось надати так багато, як зможемо", - сказав Сміт.

Чиновник наголосив, що 50 чи 60 установок буде складно зібрати і надати.

"Ми хочемо досягти цифри у 25 чи 30 і надати якомога більше артилерії і ракет для цих систем", – пояснив Сміт.

Як повідомляв УНІАН, керівник Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що українським Збройним силам якнайшвидше необхідно мінімум 50 ефективних реактивних систем залпового вогню - таких, як американські HIMARS.

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