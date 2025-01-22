Рубіо зауважив, що адміністрація Трампа збирається докласти зусиль, щоб ця війна завершилась у стабільний спосіб.

Адміністрації президента США Дональда Трампа планує закінчити війну в Україні так, щоб через кілька років знов не почалась нова.

Таку заяву зробив новий держсекретар США Марко Рубіо в інтерв’ю СBS Mornings. "Політика США полягає в тому, щоб закінчити війну в Україні і ми хочемо зробити все можливе для цього", - сказав він.

Рубіо зауважив, що адміністрація Трампа збирається докласти зусиль, щоб ця війна завершилась у стабільний спосіб. "Тобто ми не просто хочемо, щоб війна закінчилась, а потім відновилася через два, три або чотири роки. Ми хочемо забезпечити стабільність", - підкреслив держсекретар.

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"Ця війна, яку розпочала РФ, перетворилася на затяжну, криваву та руйнівну. Вона завдає величезних втрат і Росії, і Україні, проте найбільшу ціну платить саме Україна, зокрема через руйнування її енергетичної інфраструктури", - заявив держсекретар.

Він зазначив, що Україна також платить втраченими життями українців, мільйонами громадян, які виїхали за кордон.

Рубіо додав, що Трампа хоче "сприяти миру в світі і покласти край війнам".

Трамп і війна в Україні

Новий президент США Трамп заявив, що хоче закінчити війну в Україні у найближчі 100 днів. За кілька днів до інавгурації він анонсував, що незабаром зустрінеться з російським диктатором Путиним, щоб обговорити закінчення війни.

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