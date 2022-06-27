Починаємо тиждень з оптимістичних відео, підписали відео захисники.

Українські захисники не втомлюються нищити ворожу рашистську бронетехніку. Цього разу вдалим полюванням поділилися воїни з 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Відео з російським танком, який підривається на міні, опублікували на фейсбук-сторінці бригади.

Наступ чи прикре самогубство? Іноді буває важко відрізнити, що саме здійснюють російські війська. Починаємо тиждень з оптимістичних відео. Нехай більше російських танків палають на нашій землі! — мовиться у дописі.

За словами "холодноярців", за 10 хвилин загорівся ще один ворожий танк і "роззулися" дві ворожі бронемашини, "а екіпажі спішилися і побігли у бік російських військ".

Що відомо про втрати ворога на війні

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, втрати окупантів у війні з Україною перетнули нову психологічну позначку. З 24 лютого й по сьогодні українські захисники "відкобзонили" щонайменше 35 тисяч російських "туристів".

Водночас, українські військові продовжують операцію на Зміїному. Вночі було завдано понад 10 влучних уражень по захопленому росіянами острові, знищено радіолокаційну станцію й два ЗРК "Панцир-С1" окупантів.

Раніше Нацгвардія оприлюднила відео, на якому захисники України вели бій за Рубіжне. На кадрах показано, в якому пеклі гвардійці утримували населений пункт і мужньо виконували завдання.

Вас також можуть зацікавити новини: