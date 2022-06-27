Наразі відомо про знищення чергового зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С1".

Українські військові продовжують операцію на Зміїному, вночі було завдано понад 10 влучних уражень по острову.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил охорони та оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Ми продовжуємо операцію на Зміїному", - зазначила вона.

За словами Гуменюк, цієї ночі українськими силами було завдано понад 10 влучних уражень по острову.

"Ми дорозвідуємо результати уражень, але вже зараз маємо перший звіт про те, що вчергове уражено ще один зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1", - уточнила очільниця прес-центру.

Вона також нагадала, що під час попередніх ударів по острову було знищено радіолокаційну станцію, що є досить суттєвим ураженням для окупантів на острові, а також два ЗРК "Панцир-С1".

"Військова операція розрахована на досить тривалий час та на абсолютне вивільнення острова від окупантів", - підкреслила Гуменюк.

Як повідомляв УНІАН, операція проти російських окупантів на острові Зміїний буде продовжуватись до повного звільнення острова.

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