Наразі окупанти у живій силі переважають українські сили оборони майже вдвічі, але ця перевага може збільшуватися технічно.

На початку вторгнення співвідношення живих сил України та РФ було одне до трьох. Наразі цей баланс становить один до двох. Однак у росіян почалися кадрові проблеми.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив екс-заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"Що стосується особового складу, то, за їхніми підрахунками, станом на початок другої наступальної операції співвідношення було 1,7 до 1, тобто живою силою вони перевищували нас менш ніж удвічі. Але за рахунок того, що вони мають засоби рухливості, для наступу вони створюють чисельну перевагу в 2-3 рази, до 10 разів із використанням потужної руйнівної сили артилерійських систем, систем залпового вогню та авіації, в яких у них перевага у порівнянні з нами", - заявив Романенко.

Водночас генерал констатував, що Росія має проблеми із кадрами. Це підтверджується й тим, що російським морякам пропонують перевестися до берегових військ. Їм обіцяють премії після повернення з України. Це свідчить про "дуже погані справи з резервами".

"Це однозначно характеризує таку ситуацію. Але моряки мають дуже складний вибір. Між морською піхотою, яку кидають у бій, де велика ймовірність загинути, і моряками на їхніх найкращих кораблях на кшталт затонулого крейсера "Москва", фрегата "Адмірал Ессен", підбитого фрегата "Адмірал Макаров" або десантних кораблів "Раптор", які ми знищуємо. Тож вибір у них невеликий. Хрін від редьки не солодший. Це їхнє прислів'я", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, росіяни практично вичерпали ресурс для примусової мобілізації в ОРДЛО, тому з 20 квітня там призупинено проведення медичних оглядів мобілізованого особового складу.

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