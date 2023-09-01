На думку пропагандистів, там ЗСУ "зібралися в купу", тому діяти треба вже.

Російські пропагандисти вимагають скинути ядерну бомбу на звільнене Роботине Запорізької області.

Про це йшлося під час чергового пропагандистського стріму топ-рупора Кремля Володимира Соловйова.

"Реально, зараз Роботине - ідеальне місце для застосування тактичної ядерної зброї", - заявив опальний Соловйов.

Його співрозмовник охоче погодився, адже вважає, що саме в Роботиному ЗСУ "всі до купи зібралися".

"Ідеально просто. І на цьому наступальне угрупування закінчилося б просто мідним тазом. У цій ситуації повна відсутність резервів противника. І навіть цими силами ми спроможні просунутися вперед та звільнити Запорізьку, а, може, навіть Дніпропетровську область, створивши загрозу угрупуванню противника, яке воює на Донецькому напрямку, з оточенням та розгромом", - заявив гість Соловйова.

При цьому обидва чомусь абсолютно не згадали про загрозу для цивільних, а також й для окупантів, які щільно зосереджені у цьому районі.

Ситуація в Роботиному

Нещодавно Збройні сили України звільнили село Роботине у Запорізькій області. ЗСУ рухаються південно-східніше цього населеного пункту. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр поінформувала, що Збройні Сили України просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого "попри шалений опір ворога".

Пробивши складну лінію російської оборони навколо села Роботине українські війська намагаються зробити наступний крок у своєму виснажливому контрнаступі, ведучи запеклі бої за кілька кілометрів далі на схід.

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