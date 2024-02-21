Він зауважує, що Росія нагромаджує системами протиповітряної оборони лінію бойового зіткнення.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат зазначає, що перекрити всю Росію засобами протиповітряної оборони неможливо.

Про це він сказав в інтерв’ю "Укрінформу", відповідаючи на запитання щодо того, чи спостерігаються якісь рухи щодо перекидання до Криму додаткових систем ППО, і чи фіксували, що Росія оголює якісь одні ділянки та посилює інші.

"Зрозуміло, що Росія нагромаджує системами протиповітряної оборони лінію бойового зіткнення, безумовно. Без ППО російським військам буде дуже складно, тому що можуть бути по них повітряні атаки, зокрема й нашої авіації. Тому вони будуть прикривати лінію фронту - це зрозуміло. Також будуть прикривати Крим. Інші міста теж, де щось таки долітає до них, вони мають засоби прикриття. Але, як-то кажуть, в полях там немає жодного ППО", - зауважив речник.

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Він додав, що часто звучить запитання, чому так далеко до українського тилу долітають ворожі ракети та дрони. "Тому що вони так прокладають маршрути, де у нас немає достатньо засобів, щоб їх знищувати. Засоби у нас розосереджені і прикривають локально міста, об’єкти, війська та інше. У них, в принципі, така ж сама ситуація. Усю Росію перекрити неможливо, немає стільки засобів, щоб таку територію щільно наситити ППО", - сказав Ігнат.

Тому, пояснив він, противник використовує її на тих напрямках, які вважає загрозливими для себе. Росіяни переміщують ППО з інших регіонів, де в них немає такої потреби, а посилюють прикордонні з Україною області.

Також на запитання, які аеродроми в Криму російська влада зараз найактивніше використовує, і які є, умовно кажучи, нашими найбажанішими цілями, речник розповів: "У них п’ять основних аеродромів використовуються, з яких злітає російська авіація, - Саки, Бельбек основні. Тут вони особливої погоди не роблять. У Росії є десятки летовищ на різному віддаленні довкола України і для авіації неважливо, де розміщуватися. Вони можуть вилітати з Ростовської області, з північних територій і завдавати ударів".

Що передувало

Днями Ігнат зауважив, що російська авіація - це загроза не лише для фронту, а й для всієї території України. І українські військові не зможуть відбивати атаки окупантів без необхідних засобів захисту.

Він розповів, що українській артилерії необхідні снаряди для боротьби з окупантами на полі бою. Також, за його словами, неможливо обійтися без систем ППО і ракет до них.

Водночас Ігнат зауважив, що Європа почала посилювати оборонний сектор, зокрема збільшила виробництво боєприпасів, систем ППО та ракет до них.

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