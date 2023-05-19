Спікер Повітряних сил зауважив, що про збиті цілі Україна звітує офіційно, а цього літака у статистиці не було.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував інформацію американських ЗМІ про нібито збитий ЗРК Patriot російський бойовий винищувач. За його словами, про це збиття неодмінно повідомили б офіційно.

"Ми коли щось збиваємо, то оголошуємо у себе на сторінці. У нашій інфографіці з'являються гарні літачки або крилаті ракети", - заявив Ігнат в ефірі програми Радіо Свобода.

Чутки про збиття російського винищувача

Як повідомляв УНІАН, раніше телеканал CNN із посиланням на американських чиновників повідомив, що ЗСУ знищили винищувач окупантів із ЗРК Patriot.

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Про епізод журналісти згадали у матеріалі щодо перспектив надання Україні винищувачів F-16. Автори зазначають, що без західної авіації ЗСУ доводиться імпровізувати, і вказане нібито використання Patriot - саме такий випадок. Про це збиття нібито повідомили джерела.

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