Це може бути атака з багатьох напрямків, тобто одночасний напад на Луганськ і Донбас, і вторгнення у напрямку на Київ, вважає голова БНБ Павло Солох.

У Польщі вважають, що імовірність нападу Росії на Україну сьогодні більша, ніж була вчора. Російські звіти про виведення військ, розгорнутих навколо України, викликають серйозні занепокоєння, адже все вказує на те, що деескалація не відбувається.

Таку заяву зробив голова Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох, передає PAP.

Солох, посилаючись на російські звіти про виведення військ, розгорнутих навколо України, заявив, що нині є лише заяви, а самого виведення немає.

"Західні джерела кажуть, що їх (військ - УНІАН) більше, а не менше. Все вказує на те, що ми точно не маємо справу з деескалацією... Повідомлення за останні години викликають занепокоєння, оскільки багато показників говорять про те, що ймовірність російського нападу на Україну сьогодні більша, ніж була вчора", - сказав керівник Бюро національної безпеки.

На думку Солоха, вторгнення РФ може початися з атаки одразу по багатьох напрямкам. Кремль може одночасно напасти на Луганськ, на Донбас в цілому, почати наступ у напрямку Києва й навіть з морського узбережжя на Одесу.

"Росія має достатні сили, і ці сили достатньо готові до такого нападу в будь-який час. Це найнебезпечніший і найтрагічніший сценарій, який може статися", - зазначив Солох.

Проте нині є надія, що вторгнення не буде. Поки "не зроблений перший постріл", шанси на мирне врегулювання ситуації залишаються, вважає Солох. Окрім цього голова БНБ підкреслив, що пряма військова агресія не загрожує Польщі.

"Однак наслідки можливого нападу, наприклад у вигляді масових біженців або хаосу, який може виникнути в Україні, певною мірою відчує польська держава", - зазначив Солох.

Нагадаємо, у США заговорили про "нову дату" російського вторгнення в Україну. Раніше західні ЗМІ писали про можливу атаку росіян 15-16 лютого, але вона так і не відбулася. Тепер повідомляється, що вторгнення може відбутися 20 лютого.

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